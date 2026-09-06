Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

75-летняя жительница Себежского района, потерявшаяся в лесу, найдена живой

75-летняя жительница деревни Рубежник Себежского района Татьяна Соломахина, ушедшая сегодня, 6 сентября, в лес и не вернувшаяся, найдена живой. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Татьяна Соломахина. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Поисками занимались волонтёры отряда «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции.

Также в Псковской области продолжают искать 81-летнего Михаила Никитина и Андрея Соловьёва.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






06 сентября 2026

На Северо-Западе России в начале недели ожидаются дожди и до 21 градуса тепла
06 сентября 2026

Филолог Александр Егоров прочитает в Пскове лекцию о театральной критике Николая Колиберского
06 сентября 2026

75-летняя жительница Себежского района, потерявшаяся в лесу, найдена живой
06 сентября 2026

Спорт, музыка и граффити: как в Великих Луках прошёл фестиваль уличных культур
06 сентября 2026

Картинная галерея в Печорах закрылась для смены экспозиции
06 сентября 2026

Замена теплотрассы продолжается в Гдовском районе
06 сентября 2026

Водителям напомнили о перечне обязательных документов и о штрафах за их отсутствие
06 сентября 2026

Стартовало голосование за обеспечение малых населённых пунктов Псковской области связью

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...