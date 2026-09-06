75-летняя жительница Себежского района, потерявшаяся в лесу, найдена живой
75-летняя жительница деревни Рубежник Себежского района Татьяна Соломахина, ушедшая сегодня, 6 сентября, в лес и не вернувшаяся, найдена живой. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Поисками занимались волонтёры отряда «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции.
Также в Псковской области продолжают искать 81-летнего Михаила Никитина и Андрея Соловьёва.
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