Картинная галерея в Печорах закрылась для смены экспозиции

17:59, 06 сентября 2026, ПАИ

Картинная галерея архимандрита Алипия в Печорах закрылась для смены экспозиции, сообщили в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Новая коллекция, которую представят посетителям, поступит из Русского музея. Открытие обновлённой экспозиции запланировано на вторую половину сентября.

Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова) открылась в Печорах 28 августа 2023 года, в день 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Она стала филиалом Государственного Русского музея – первым в Псковской области. Галерея расположена в отреставрированном здании бывшей монастырской гостиницы и специально оборудована для экспонирования произведений искусства.

Основу коллекции составили полотна, собранные в 1960–1970-х годах наместником обители архимандритом Алипием (Вороновым) – профессиональным художником, который совместно с искусствоведом Саввой Ямщиковым скупал картины у частных лиц, спасая их от вывоза за границу.

Фоторепортаж с открытия картинной галереи смотрите здесь.