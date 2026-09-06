Роспотребнадзор разъяснил, можно ли вернуть товар без чека

16:23, 06 сентября 2026, ПАИ

Роспотребнадзор разъяснил покупателям, что отсутствие кассового чека не лишает их права вернуть товар. Соответствующая информация опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ведомство опровергло распространённое заблуждение о том, что чек является единственным доказательством совершения покупки. Подтвердить факт приобретения товара можно другими способами: выпиской по банковской карте, данными из личного кабинета интернет-магазина или свидетельскими показаниями.

Запись опубликована в рубрике «Миф или факт». Роспотребнадзор регулярно развенчивает подобные стереотипы, чтобы граждане не отказывались от своих прав из-за незнания законодательства.