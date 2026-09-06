Работы по замене теплотрассы продолжаются в Гдовском районе

17:37, 06 сентября 2026, ПАИ

Работы по замене теплотрассы продолжаются в Гдовском районе. Об этом сообщила глава округа Вера Алексеева в официальном канале на платформе MAX.

В настоящее время ведутся сварочные и монтажные работы на объекте. Несколько дней назад глава округа лично выезжала на объект, чтобы проверить ход работ. 2 сентября на объекте работало шесть человек, две единицы техники, выполнялись работы по демонтажу труб. Этот день, как отметила глава муниципального образования, стал доказательством, что работать можно быстро и качественно.

Напомним, что в начале года кризисные ситуации в посёлках Заплюсье в Плюсском округе и Смуравьёво-2 в Гдовском округе, возникшие в период каникул из-за некорректной работы коммунальной инфраструктуры, подробно обсудили на рабочем совещании.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул тогда, что правительство региона готово помогать, но не работать за местные администрации. «Наша задача – не подменять, а усиливать: подсказывать, сопровождать, поддерживать», – сказал он.