Филолог Александр Егоров прочитает в Пскове лекцию о театральной критике Николая Колиберского

19:27, 06 сентября 2026, ПАИ

Хранитель личного фонда Николая Колиберского в древлехранилище Псковского музея-заповедника, филолог Александр Егоров прочитает лекцию «Мудрость псковской сцены: Н. Н. Колиберский – театральный критик» в Псковской центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Мероприятие приурочено к 120-летию Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Учитель словесности Николай Николаевич Колиберский был завсегдатаем Псковского театра драмы до 1981 года. О нём написаны десятки мемуаров, а прозаики Вениамин Каверин, Евгений Нечаев и Андрей Дмитриев сделали его персонажем своих романов.

Почему Колиберский называл псковскую сцену «мудрой», считал ум главным достоинством театра имени Пушкина и почему он публиковал разгромные рецензии в крупных газетах, несмотря на репутацию добряка, – эти и другие вопросы лектор предложит обсудить слушателям. Также Егоров впервые обратил внимание на общие черты в стиле рецензий Колиберского и крупнейшего псковского лингвиста Софьи Глускиной.

Начало лекции в 17:00. Вход свободный.