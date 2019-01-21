«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно

12:05, 21 января 2019, ПАИ

Компания «Ростелеком» предлагает жителям Псковской области стать участником акции «Комфортный Интернет». Абонентам, подключившим услугу «Домашний интернет» на скорости 70 Мбит/с за 350 рублей, будет бесплатно доступен 101 телеканал в приложении Wink на любых устройствах и Smart TV** в течение 12 месяцев.

Wink ‒ это новый ОТТ сервис от «Ростелекома», который позволяет смотреть фильмы, ТВ и сериалы на любых устройствах: компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах и Smart TV. С помощью данного сервиса абонент может управлять просмотром, оформлять подписки, покупать или брать напрокат фильмы, скачивать понравившийся контент, чтобы просмотреть его без подключения к интернету.

«Ростелеком» прилагает максимум усилий, чтобы услуги компании полностью отвечали потребностям современного общества. С Wink от «Ростелекома» можно смотреть ТВ-каналы везде, где есть доступ в интернет. Благодаря массе дополнительных опций, телепросмотр вышел на новый уровень: можно поставить эфир на паузу, записать или перемотать. Можно даже установить ограничения для детей по времени или возрастным параметрам – для этого есть функция родительского контроля», – отметила Дарья Новожилова, директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

В сервисе Wink от «Ростелекома» доступно более 200 телеканалов различной тематики: развлекательные, новостные, спортивные, каналы для детей и всевозможные художественные фильмы.

Благодаря синхронизации абонент может поставить на паузу фильм или программу, которую он смотрел в сервисе Wink по Smart TV или на другом устройстве в одной комнате и продолжить просмотр с того же момента, но уже в другом месте и на любом другом устройстве, на котором также установлен сервис.

Кроме этого, «Ростелеком» увеличил скорость передачи данных при оказании услуги «Домашний интернет» до 350 Мбит/c для жителей Псковской области. В обновленной линейке представлены пакеты с домашним и мобильным интернетом, мобильной связью, услугой «Видеонаблюдение», «Интерактивным ТВ» и его сервисами, бесплатными телеканалами для мобильного приложения Wink, антивирусными программами и местом для облачного хранения данных.

Более подробно о новой тарифной линейке «Ростелекома», акции, услугах, сервисах и акциях компании, технической возможности их подключения можно узнать на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

**Приложение Wink доступно на устройствах Samsung Smart TV, iOS, Android, Apple TV, STB на ОС Android TV.