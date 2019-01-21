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Общество

«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно

Компания «Ростелеком» предлагает жителям Псковской области стать участником акции «Комфортный Интернет». Абонентам, подключившим услугу «Домашний интернет» на скорости 70 Мбит/с за 350 рублей, будет бесплатно доступен 101 телеканал в приложении Wink на любых устройствах и Smart TV** в течение 12 месяцев.

Wink ‒ это новый ОТТ сервис от «Ростелекома», который позволяет смотреть фильмы, ТВ и сериалы на любых устройствах: компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах и Smart TV. С помощью данного сервиса абонент может управлять просмотром, оформлять подписки, покупать или брать напрокат фильмы, скачивать понравившийся контент, чтобы просмотреть его без подключения к интернету.

«Ростелеком» прилагает максимум усилий, чтобы услуги компании полностью отвечали потребностям современного общества. С Wink от «Ростелекома» можно смотреть ТВ-каналы везде, где есть доступ в интернет. Благодаря массе дополнительных опций, телепросмотр вышел на новый уровень: можно поставить эфир на паузу, записать или перемотать. Можно даже установить ограничения для детей по времени или возрастным параметрам – для этого есть функция родительского контроля», – отметила Дарья Новожилова, директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

В сервисе Wink от «Ростелекома» доступно более 200 телеканалов различной тематики: развлекательные, новостные, спортивные, каналы для детей и всевозможные художественные фильмы.

Благодаря синхронизации абонент может поставить на паузу фильм или программу, которую он смотрел в сервисе Wink по Smart TV или на другом устройстве в одной комнате и продолжить просмотр с того же момента, но уже в другом месте и на любом другом устройстве, на котором также установлен сервис.

Кроме этого, «Ростелеком» увеличил скорость передачи данных при оказании услуги «Домашний интернет» до 350 Мбит/c для жителей Псковской области. В обновленной линейке представлены пакеты с домашним и мобильным интернетом, мобильной связью, услугой «Видеонаблюдение», «Интерактивным ТВ» и его сервисами, бесплатными телеканалами для мобильного приложения Wink, антивирусными программами и местом для облачного хранения данных.

Более подробно о новой тарифной линейке «Ростелекома», акции, услугах, сервисах и акциях компании, технической возможности их подключения можно узнать на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

**Приложение Wink доступно на устройствах Samsung Smart TV, iOS, Android, Apple TV, STB на ОС Android TV.

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