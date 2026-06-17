Врач развеял популярные мифы о вакцинации БЦЖ

09:06, 17 июня 2026, ПАИ

О важности прививки БЦЖ, которая предусмотрена для новорождённых в первые дни жизни и помогает защитить детей от наиболее тяжёлых форм туберкулёза, рассказал врач в новом проекте «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Вакцина БЦЖ отличается от большинства привычных прививок. Если вакцины против кори, коклюша и ряда других инфекций помогают предотвратить заражение, то БЦЖ не исключает попадание возбудителя туберкулёза в организм. Её главная задача – защитить ребёнка от самых опасных осложнений заболевания.

Речь идёт о туберкулёзном менингите и милиарном туберкулёзе, при которых инфекция распространяется по всему организму. Именно эти формы болезни особенно опасны для маленьких детей и нередко приводят к тяжёлым последствиям или летальному исходу.

Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинацию БЦЖ проводят в роддоме на 3–7-й день жизни ребёнка. Ревакцинация предусмотрена в возрасте 6–7 лет при отрицательной реакции Манту. Вакцину вводят внутрикожно в область левого плеча, а формирование иммунитета занимает около двух месяцев.

Врач подчёркнул, что реакция на месте прививки является нормальной. Через несколько недель после вакцинации может появиться небольшое уплотнение, которое постепенно заживает, оставляя характерный рубчик. При этом отсутствие рубца не означает отсутствие иммунной защиты.

По данным Министерства здравоохранения России, вакцина БЦЖ примерно у 70% привитых детей предотвращает переход скрытой инфекции в активную форму заболевания. Кроме того, она на 75–86% снижает риск развития туберкулёзного менингита и генерализованных форм туберкулёза, а также практически полностью защищает детей от наиболее тяжёлых форм болезни.

БЦЖ не предотвращает заражение палочкой Коха, однако значительно снижает риск тяжёлого течения заболевания. Именно поэтому вакцинация остаётся основным и наиболее эффективным способом защиты детей от опасных последствий туберкулёза.

Напомним, что в новом формате на «Радио Дача» врачи Псковской детской городской поликлиники каждую среду отвечают на вопросы родителей в эфире. Хронометраж каждого выпуска программы – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина.

Эфиры выходят по средам в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы можно послушать в то же время по воскресеньям.