25 января псковские Татьяны смогут бесплатно сходить в театр

13:39, 21 января 2019, ПАИ

25 января 19:00 псковские Татьяны смогут бесплатно сходить в театр на драматическую комедию по пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Если вас зовут Татьяна, и вы купите один билет на спектакль «Таланты и поклонники» 25 января, вы сможете бесплатно получить в подарок еще один билет на этот показ. Не забудьте предъявить кассиру паспорт. Обратите внимание - каждая Татьяна может воспользоваться своим правом на бесплатный билет только один раз. Акция распространяется только на 25 января 2019 года», - уточнили в дирекции.

Псковский театр, обратившись к одной из лучших пьес великого русского драматурга Александра Николаевича Островского – комедии «Таланты и поклонники» (1881), приоткрывает завесу над тайнами театрального закулисья.

По сюжету молодая талантливая актриса Александра Негина (в ее роли Ксения Тишкова) еле успевает отбиваться от назойливых воздыхателей. Один из них, отвергнутый, задумал испортить ей жизнь и сломать карьеру.

«Страсти кипят нешуточные: любовь и предательство, зависть, интриги, жертвы во имя сцены. С кем останется Саша: с бедным женихом – студентом, который учит ее, просвещает, готовит к порядочной жизни – или с таинственным меценатом, который обещает ей роскошь и головокружительный актерский успех. Волнующий сюжет, вдохновенная игра актеров, неожиданное решение сценического пространства и костюмов делают спектакль интересным для зрителей разных возрастов и вкусов. Знатоки смогут обнаружить в художественном оформлении спектакля массу цитат: от убранства Дома-музея Островского на Малой Ордынке – до картин Рене Магритта», - уточнили в театре.

Поставил спектакль Владимир Золотарь – российский режиссер, автор более чем полусотни спектаклей в разных театрах России. Среди его работ – спектакли в БДТ имени Г. А. Товстоногова, Театре комедии имени Н. П. Акимова, Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева в Петербурге, рок-мюзикл TODD с группой «Король и шут». Спектакль В. Золотаря «Войцек» (2009), поставленный в Барнауле, стал лауреатом Национальной театральной премии России «Золотая маска».

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев, артисты – Валентина Банакова, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Максим Плеханов, Нина Семенова, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Евгений Терских, Ксения Тишкова.

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