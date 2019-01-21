0
22:02
«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках
20:30
Пополняющих запасы бобров сняла фотоловушка в Полистовском заповеднике (ВИДЕО)
19:47
Получать электричество из мусора научились в России
18:28
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
18:23
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
18:06
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
17:45
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
Еще новости
Общество

На службу в Росгвардию приглашают псковичей

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту, на следующих должностях: техник группы связи, механик-радиотелефонист группы связи, стрелок группы охраны, водитель, слесарь-аккумуляторщик, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

Претендовать на вакансии могут граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимостей. Образование среднее (общее) полное, профессиональное (высшее). Прошедшие военную службу по призыву. Возраст до 40 лет.

Более подробную информацию можно получить по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 77 или по телефонам 8-911-366-21-41, 8112 73-43-13.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках
21 января 2019
«Радужный» парк с арт-объектами планируют открыть в Великих Луках
Пополняющих запасы бобров сняла фотоловушка в Полистовском заповеднике (ВИДЕО)
21 января 2019
Пополняющих запасы бобров сняла фотоловушка в Полистовском заповеднике (ВИДЕО)
Получать электричество из мусора научились в России
21 января 2019
Получать электричество из мусора научились в России
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
21 января 2019
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
21 января 2019
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
21 января 2019
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
21 января 2019
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
21 января 2019
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу

Идет загрузка...