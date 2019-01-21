На службу в Росгвардию приглашают псковичей

22:00, 21 января 2019, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту, на следующих должностях: техник группы связи, механик-радиотелефонист группы связи, стрелок группы охраны, водитель, слесарь-аккумуляторщик, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

Претендовать на вакансии могут граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимостей. Образование среднее (общее) полное, профессиональное (высшее). Прошедшие военную службу по призыву. Возраст до 40 лет.

Более подробную информацию можно получить по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 77 или по телефонам 8-911-366-21-41, 8112 73-43-13.