Когда псковичам ждать отопления в домах, спрогнозировали метеорологи
Свыше 93% домов в Пскове уже готовы к отопительному сезону. О том, в какой момент в домах потребуется отопление, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
«Отопление включается, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через +8 градусов. Пока в ближайшие две недели этого не прогнозируется. Но я хочу сказать, что обычно по статистике, всё-таки вторая половина сентября уже холоднее. И вероятность, что такое может случится очень велика», – Тала Нещадимова.
Ранее сообщалось, что переменная облачность и туман прогнозируются в Псковской области 9 сентября.
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