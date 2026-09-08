Когда псковичам ждать отопления в домах, спрогнозировали метеорологи

19:59, 08 сентября 2026, ПАИ

Свыше 93% домов в Пскове уже готовы к отопительному сезону. О том, в какой момент в домах потребуется отопление, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Отопление включается, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через +8 градусов. Пока в ближайшие две недели этого не прогнозируется. Но я хочу сказать, что обычно по статистике, всё-таки вторая половина сентября уже холоднее. И вероятность, что такое может случится очень велика», – Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что переменная облачность и туман прогнозируются в Псковской области 9 сентября.