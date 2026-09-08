Псковские спасатели вошли в состав главной судейской коллегии на всероссийских соревнованиях

20:24, 08 сентября 2026, ПАИ

В Вологде на стадионе «Витязь» с 7 по 12 сентября проходят Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно‑спасательному спорту памяти Героя РФ В. М. Максимчука. Специалисты из Псковской области вошли в состав главной судейской коллегии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

За медали борются сильнейшие команды страны, демонстрируя мастерство в преодолении 100‑метровой полосы с препятствиями, в подъёме по штурмовой лестнице, в боевом развёртывании и пожарной эстафете.

От Псковской области в состав главной судейской коллегии вошли Александр Другов (судья всероссийской категории) и Арина Гараничева (судья второй категории).

«Судейство на турнире такого уровня – это колоссальная ответственность. Приглашение наших коллег в коллегию – прямое признание их высокого профессионализма и компетенций на федеральном уровне!» – отметили в МЧС и пожелали псковичам успешной работы, объективности и принятия верных решений.

Ранее сообщалось, что представитель Псковской области вошёл в число участников Всероссийского сбора молодёжных советов МЧС.