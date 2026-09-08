В Великих Луках власти встретились с коллективом детского сада № 7

20:46, 08 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках представители власти встретились с коллективом детского сада № 7 и членами родительского комитета и обсудили ряд важных для города вопросов. В рабочей встрече приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, глава администрации города Андрей Беляев.

Участники встречи обсудили транспортную доступность детского сада № 7.

«Сегодня маршрут общественного транспорта проходит не совсем удобно для родителей: от остановки приходится довольно долго идти пешком с детьми. Договорились дополнительно проработать возможность корректировки маршрута, чтобы транспорт проходил ближе к дошкольному учреждению», – отметил Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Одной из ключевых тем стало возможное расширение поликлиники № 2. Как отметил Александр Козловский, вопрос находится в ведении региональной системы здравоохранения, однако городская администрация тоже подключилась к работе. Сейчас власти помогают в поиске подходящего помещения, которое в дальнейшем можно будет использовать для нужд поликлиники.

Ещё одна тема касалась расчистки ручья Ситовка и благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время в Великие Луки приедут представители профильного ведомства. Городские власти планируют обсудить с ними возможность включения расчистки ручья в федеральные программы.

Отдельно участники встречи обсудили устройство пешеходных мостов через Ситовку. В этом году администрация Великих Лук намерена подготовить заявку на их ремонт в рамках программы инициативного бюджетирования, отметил Александр Козловский.

«Поговорили и о будущем парка «Дружба». Город уже подавал заявку на его благоустройство на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, однако она не прошла отбор. Проект будут дорабатывать, чтобы вновь представить его на конкурсе. Именно благодаря участию в таких программах ранее удалось преобразить Петровский парк, поэтому эту возможность обязательно нужно использовать и для парка «Дружба»», – добавил депутат.

Завершая встречу, Александр Козловский поблагодарил коллектив детского сада и родителей за открытый разговор и добавил: «Все поднятые вопросы напрямую влияют на повседневную жизнь людей, поэтому важно не просто их услышать, а определить конкретные дальнейшие шаги и сообща добиваться результата».

Ранее сообщалось, что в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА) прошла встреча студентов, педагогов и представителей городской власти.