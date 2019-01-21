Сретенский молодёжный бал в Пскове перенесён на 24 февраля

12:55, 21 января 2019, ПАИ

IV Сретенский молодёжный бал, приуроченный к православному празднику Сретенья Господня и Дню православной молодежи, перенесён c 6 на 24 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Бал состоится в Пскове в «Простории» (Иркутский переулок, 2). Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской митрополии. В этом году Сретенский бал будет проходить при участии Псковского симфонического оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Николая Хондзинского.

Традиционный Сретенский бал подразумевает дресс-код как для участников, так и для гостей вечера: для девушек - бальные или вечерние платья длинной по щиколотки, для молодых людей - фрак, вечерний костюм или парадно-выходная форма военных.

На балу есть возрастное ограничение (15-35 лет), но гости старшего возраста смогут потанцевать в перерывах между отделениями.



Репетиции проходят в колледже искусств (улица Набат, 5) по средам в 19:00 и субботам в 13:00. Запись на репетиции по телефонам 8-911-351-15-01, 56-37-07.