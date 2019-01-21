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Общество

Сретенский молодёжный бал в Пскове перенесён на 24 февраля

IV Сретенский молодёжный бал, приуроченный к православному празднику Сретенья Господня и Дню православной молодежи,  перенесён c 6 на 24 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Бал состоится в Пскове в «Простории» (Иркутский переулок, 2). Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской митрополии. В этом году Сретенский бал будет проходить при участии Псковского симфонического оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Николая Хондзинского. 

Традиционный Сретенский бал подразумевает дресс-код как для участников, так и для гостей вечера: для девушек - бальные или вечерние платья длинной по щиколотки,  для молодых людей - фрак, вечерний костюм или парадно-выходная форма военных. 

На балу есть возрастное ограничение (15-35 лет), но гости старшего возраста смогут потанцевать в перерывах между отделениями. 

Репетиции проходят в колледже искусств (улица Набат, 5) по средам в 19:00 и субботам в 13:00. Запись на репетиции по телефонам 8-911-351-15-01, 56-37-07. 

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