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Общество

Руководители нештатных формирований гражданской обороны прошли обучение в Пскове

С 14 по 18 января в ГБОУ дополнительного профессионального образования региона «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области» прошли обучение в области ГО и защиты от ЧС руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) организаций Пскова по программе «Создание и применение спасательных служб, НФГО и НАСФ».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в процессе обучения до слушателей были доведены требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО и защите от ЧС, место и роль НФГО в группировке сил, определяемом планом гражданской обороны и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, возможные последствия, способы защиты населения от их воздействия и место сил ГО и РСЧС при их применении, свои функциональные обязанности, порядок приведения НФГО в готовность.

В ходе обучения руководители НФГО прослушали курс лекций, выполнили практические задания, и после сдачи зачета получили удостоверения о повышении квалификации в области ГО и защиты от ЧС.

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