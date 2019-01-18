10 подростков погибли на территории Октябрьской железной дороги в 2018 году

20:55, 21 января 2019, ПАИ

В 2018 году на территории Октябрьской магистрали травмированы 14 несовершеннолетних, 10 из них погибли. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, все случаи произошли из-за нарушения правил безопасного нахождения на железной дороге.

По словам сотрдников филиала РЖД, основаня причина трагедий — попытки пересечь пути в неустановленных местах перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал светофора, отсутствие контроля со стороны родителей.

При этом они отмечают, что количество случаев травмирования несовершеннолетних на Октябрьской железной дороге снизилось на 33% в 2018 году (в 2017 году травмирован 21 несовершеннолетний, 16 из них смертельно). Общее число случаев травматизма в прошедшем году также сократилось - на 8% по сравнению с 2017 годом.

Всего на инфраструктуре Октябрьской железной дороги в 2018 году в результате игнорирования правил личной безопасности пострадали 242 человека, 171 из которых получили травмы, несовместимые с жизнью.

Наибольшее количество граждан пострадало под колёсами пригородных поездов, а число случаев попадания людей под маневровые составы увеличилось почти в 4 раза, с трёх в 2017 году до одиннадцати 2018 году.

«Пренебрежение правилами личной безопасности приводит к трагическим последствиям. Соблюдайте правила нахождения на транспортной инфраструктуре, это позволит сохранить вам жизнь и здоровье!» - отметили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.