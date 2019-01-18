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Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии

Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли в результате опрокидывания БТР-80 в ущелье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Еще два человека пострадали.

Уточняется, что авария произошла 18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии. Пострадавших доставили в окружной военный госпиталь на вертолетах Ми-8.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, в числе которых техническая неисправность бронеавтомобиля, другая — водитель не справился с управлением.

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