0
15:30
Лесной план утверждён в Псковской области
12:05
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
12:01
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич»
10:15
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
21:12
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
16:45
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове
14:22
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
Еще новости
  • Коротко
Общество

Дети из Пскова подарили воспитанникам красногородской «Агрошколы» спектакль и концерт

Активисты ПОООМС «Дети – наше будущее» провели благотворительный праздник «Крещенские встречи» в Красногородской школе-интернате для детей-сирот – «Агрошколе» в рамках проектов «Искусство против суицида» и «Путешествие к истокам».  Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, псковичи представили воспитанникам интерната музыкальный новогодний спектакль «Сказка о потерянном снеге». «Сюжет сказки прост, но интересен - елочные игрушки участвуют в настоящих новогодних приключениях в поисках Деда Мороза и снега. Сказка была настолько яркой, что зрители участвовали в приключениях вместе со сказочными героями», - отметили в организации «Дети – наше будущее». Там добавили, что в постановке были задействованы  юные актеры из творческих мастерских ПОООМС и партнера проектов - детского образцового коллектива театра «Бенефис».

После новогоднее представления воспитанники красногородской школы-интерната получили сладкие подарки.

Кроме того, дети из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» представили инсценировку «В поезде», исполнили несколько танцев и стихотворений. «Это был настоящий праздничный концерт, который стал ярким счастливым мгновением для воспитанников красногородской школы-интерната. Ребята из Красногородска, вдохновленные праздничной программой, тоже решили подготовить ответный концерт для псковичей весной этого года», - отметили в организации.

Кроме того, дети из Пскова и Красногородска смогли пообщаться друг с другом, приняли участие в мастер-классах по хореографии, сценическому искусству, и узнали о секретах видеомонтажа.

 

Кроме праздничной для детей из Пскова была организована экскурсионная программы по историческим местам Красногородска. Они посетили городище и земляной вал, который положил начало Красному посаду, ребята увидели установленный на валу памятный камень с надписью на мемориальной плите: «Град деревян на Сини реки и нарекаша Красный городец заложен в 1464 году».

Участники экскурсии побывали у стелы в честь 10-й и 54-й гвардейских армий, освобождавших район от немецко-фашистских захватчиков, а также на Аллее Героев Советского Союза на территории самой школы-интерната.

Отметим, что проекты ПОООМС «Дети – наше будущее» «Искусство против суицида» и «Путешествие к истокам» реализуются с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лесной план утверждён в Псковской области
21 января 2019
Лесной план утверждён в Псковской области
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
21 января 2019
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно 1
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич»
21 января 2019
Пенсионер из Куньинского района подарил пермскому музею ретро-автомобилей свой «Москвич» 1
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
21 января 2019
Псков впервые вошёл в рейтинг событийного потенциала российских городов
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
20 января 2019
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове
20 января 2019
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове 12
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
20 января 2019
До -17 похолодает в Псковской области 21 января
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
20 января 2019
Вера Емельянова поздравила новгородцев с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Идет загрузка...