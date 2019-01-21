Дети из Пскова подарили воспитанникам красногородской «Агрошколы» спектакль и концерт

15:06, 21 января 2019, ПАИ

Активисты ПОООМС «Дети – наше будущее» провели благотворительный праздник «Крещенские встречи» в Красногородской школе-интернате для детей-сирот – «Агрошколе» в рамках проектов «Искусство против суицида» и «Путешествие к истокам». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, псковичи представили воспитанникам интерната музыкальный новогодний спектакль «Сказка о потерянном снеге». «Сюжет сказки прост, но интересен - елочные игрушки участвуют в настоящих новогодних приключениях в поисках Деда Мороза и снега. Сказка была настолько яркой, что зрители участвовали в приключениях вместе со сказочными героями», - отметили в организации «Дети – наше будущее». Там добавили, что в постановке были задействованы юные актеры из творческих мастерских ПОООМС и партнера проектов - детского образцового коллектива театра «Бенефис».

После новогоднее представления воспитанники красногородской школы-интерната получили сладкие подарки.

Кроме того, дети из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» представили инсценировку «В поезде», исполнили несколько танцев и стихотворений. «Это был настоящий праздничный концерт, который стал ярким счастливым мгновением для воспитанников красногородской школы-интерната. Ребята из Красногородска, вдохновленные праздничной программой, тоже решили подготовить ответный концерт для псковичей весной этого года», - отметили в организации.

Кроме того, дети из Пскова и Красногородска смогли пообщаться друг с другом, приняли участие в мастер-классах по хореографии, сценическому искусству, и узнали о секретах видеомонтажа.

Кроме праздничной для детей из Пскова была организована экскурсионная программы по историческим местам Красногородска. Они посетили городище и земляной вал, который положил начало Красному посаду, ребята увидели установленный на валу памятный камень с надписью на мемориальной плите: «Град деревян на Сини реки и нарекаша Красный городец заложен в 1464 году».

Участники экскурсии побывали у стелы в честь 10-й и 54-й гвардейских армий, освобождавших район от немецко-фашистских захватчиков, а также на Аллее Героев Советского Союза на территории самой школы-интерната.

Отметим, что проекты ПОООМС «Дети – наше будущее» «Искусство против суицида» и «Путешествие к истокам» реализуются с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.