Озвучены суммы на обновление общественных пространств в Псковской области в 2019 году

15:19, 21 января 2019, ПАИ

Распределены субсидии из федерального и областного бюджетов на обновление общественных территорий в Псковской области в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Общий объем финансирования на 2019 год составляет 192 млн 377 тысяч 778 рублей. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Самую большую сумму получит Псков – 63 млн 617 тысяч 892 рубля. Великие Луки смогут потратить на формирование комфортной среды 27 млн 633 тысячи 607 рублей, Псковский район – 12 млн 314 тысяч 915 рублей, Островский – 8 млн 717 тысяч 272 рубля.

Невельский район направит на реконструкцию общественных пространств 7 млн 201 тысячу 330 рублей, Великолукский - 6 млн 378 тысяч 683 рубля, Печорский – 5 млн 984 тысячи 587 рублей, Себежский – 5 млн 790 тысяч 861 рубль, Порховский – 5 млн 267 тысяч 113 рублей, Опочецкий – 4 млн 966 тысяч 705 рублей.

Еще семи муниципалитетам на эти цели выделено более 3 млн рублей. Так, Новосокольнический район сможет вложить в благоустройство территорий 3 млн 885 тысяч 358 рублей, Гдовский - 3 млн 671 тысячу 385 рублей, Дедовичский – 3 млн 622 тысячи 425 рублей, Дновский – 3 млн 391 тысячу 528 рублей, Пыталовский – 3 млн 264 тысячи 897 рублей, Бежаницкий - 3 млн 65 тысяч 431 рубль, Стругокрасненский – 3 млн 30 тысяч 71 рубль.

На обновление общественных пространств в Куньинском районе предусмотрено 2 млн 717 тысяч 574 рубля, Локнянском – 2 млн 438 тысяч 19 рублей, Пустошкинском – 2 млн 444 тысячи 64 рубля, Новоржевском – 2 млн 431 тысяча 69 рублей, Пушкиногорском – 2 млн 401 тысяча 753 рубля, Палкинском – 2 млн 296 тысяч 580 рублей, Плюсском – 2 млн 269 тысяч 78 рублей, Красногородском – 2 млн 67 тысяч 496 рублей и в Усвятском районе – 1 млн 508 тысяч 85 рублей.

Какие именно объекты преобразятся в этом году в рамках партпроекта «Городская среда», станет известно в ближайшие месяцы. Причем в населённых пунктах с численностью населения более 20 тысяч человек - Пскове, Великих Луках и Острове - до 1 марта пройдет рейтинговое голосование за представленные специалистами дизайн-проекты. То есть любой житель города старше 14 лет сможет поучаствовать в определении нового внешнего облика для любимых мест отдыха, выбрав один из предложенных вариантов благоустройства общественных пространств.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.