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Культура

23 января в псковской галерее «Цех» откроется выставка «Палитра»

23 января в псковкой галерее «Цех» откроется выставка «Палитра», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. Свои работы зрителям представят участники фотошколы «ФотоСреда».

Созданный Светланой Гавриловой клуб фотографов-любителей «ФотоСреда» объединяет людей разного возраста, обладающих разным жизненным опытом, разными взглядами и вкусами. Общим для них становится желание разделить с другими радость творчества и получить импульсы к развитию мастерства от профессионалов, встречи с которыми проходят в фотошколе еженедельно.

Партнёрами «ФотоСреды» в 2018 году стали художники Александр Коростелев, Сергей Семёнов, Александр Бушуев, Любовь Желтышева и Мария Воробьева, фотографы Анна Камнева и Алексей Архипов, модельер Алена Иванова.

В день открытия выставки, 23 января в 18 гостей галереи «Цех» ждет фотосессия-экспромт, а также презентация литературно-музыкального проекта «Стихи и песни на границе России» с участием Игоря Плохова, Андрея Васильева, Даниила Перова, Аллы Мельник и Татьяны Рыжовой.

Вход на выставку свободный. Режим работы галереи: ежедневно с 16:00 до 19:00.

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