Лесной план утверждён в Псковской области

15:30, 21 января 2019, ПАИ

В Псковской области разработан и утвержден основополагающий документ для ведения лесопользования на территории региона — Лесной план. Соответствующий Указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В Лесной план включены мероприятия по охране, защите, воспроизводству и освоению лесов сроком на 10 лет. Этот документ также является основой лесохозяйственных регламентов лесничеств области. В плане указываются зарезервированные зоны участков земель лесного фонда, не подлежащие передаче в аренду, которыми может пользоваться население для собственных нужд.

Все работы по лесовосстановлению в новом Лесном плане запланированы с учетом показателей национального проекта «Экология». Так, предусмотрено постепенное увеличение отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений до 100% к 2024 году.

Новым Лесным планом также планируется постепенное увеличение площади лесов, переданных в аренду, с 48% до 74%, в том числе 6% планируется передать в аренду в целях реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Планом также определяются изменения характеристик лесов и оценка организации их использования по итогам действия предыдущего Лесного плана. Так, за последнее десятилетие ежегодные поступления лесных платежей постоянно увеличивались. В прошлом году в бюджет области было перечислено порядка 150 млн рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2009 года. Впервые доходы от лесных платежей сравнялись с расходами области на обеспечение охраны, защиты и воспроизводство лесов.

За предыдущие 10 лет значительно увеличены и фактические объемы по воспроизводству лесов. Так, по лесовосстановлению рост составил 35% и достиг в 2017 году почти 4 тыс. га. Рубки ухода в молодняках в 2017 году было проведены на площади 3,3 тыс. га (что более чем на 18% выше показателя 2008 года). Отметим, что общая площадь лесов на территории Псковской области составляет 2,5 млн га, среди которых леса на землях лесного фонда — около 95%, леса на особо охраняемых природных территориях — около 3%. Защитные леса составляют 29% площади лесов, эксплуатационные — 71%.

По мнению специалистов регионального Комитета по природным ресурсам и экологии, реализация Лесного плана позволит в долгосрочной перспективе организовать устойчивое развитие лесного хозяйства и лесной промышленности, эффективное управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов региона.