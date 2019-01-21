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Общество

Проект «Суперпользователь» запустила Псковская областная библиотека

Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Вокзальная, дом 48) запускает проект «Суперпользователь: информационно-библиографическая и цифровая грамотность в эпоху цифровой экономики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках проекта слушатели смогут освоить эффективные, рациональные приёмы и способы самостоятельного поиска информации, научиться формулировать свои информационные запросы; научиться вести результативный поиск информации и обрабатывать её в соответствии с учебными, научно-исследовательскими и профессиональными задачами; получить навыки работы с электронными ресурсами и справочно-поисковым аппаратом Псковской областной универсальной научной библиотеки, с ресурсами Интернета, полнотекстовых библиотек и баз данных по образовательной и профессиональной деятельности.

Программа рассчитана на учащихся и студентов, научных работников, библиотекарей-педагогов, менеджеров по информации и маркетологов, специалистов муниципальных библиотек.

Подробно ознакомиться с программой можно на сайте библиотеки в разделе «Проекты. Программы. Акции».

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