Всероссийская передвижная выставка откроется в Великих Луках 22 января

17:25, 21 января 2019, ПАИ

22 января в Великих Луках пройдет третий этап всероссийского проекта «Место встречи с искусством». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, просветительская инициатива Министерства культуры Российской Федерации и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» уже состоялась в 69-ти малых и средних городах России.

Масштабный проект реализуется при участии Русского музея, Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета, Института художественного образования и культурологи РАО, Почты России и ФГБОУ «МДЦ «Артек». Задача проекта «Место встречи с искусством» — предоставить возможность встречи с искусством жителям удалённых от центра уголков России, которые не могут посетить ведущие музеи страны и куда шедевры живописи доехать не могут. Организаторы ставят своей целью «обеспечить достойный культурный досуг россиянам от Находки до Элисты, и на примере советского изобразительного искусства помочь жителям российских городов научиться понимать произведения художников, рассказав об их творчестве доступным языком». За два года проект посетил 50 малых и средних городов России. Общая протяженность культурного маршрута составила 68 тысяч километров.

В фонд передвижной выставки вошли высокоточные полноразмерные копии картин советских мастеров, чьи произведения рассказывают о поворотных событиях в истории страны: «Встреча героического экипажа» Петра Мальцева, «Оборона Севастополя» (1942) Александра Дейнеки, «После боя» (1923) Кузьмы Петрова-Водкина, «Монтаж цеха» (1932) Петра Вильямса, «Письмо с фронта» (1947) Александра Лактионова, «Женщины-радистки» (1930) Марии Бри-Бейн. Репродукции создавались в Санкт-Петербурге специально для проекта. Изображение наносилось на грунтованный холст по уникальной технологии с соблюдением цветовых нюансов и сохранением фактуры живописного мазка. Для воссоздания одной работы было сделано до 40 точнейших снимков каждой картины.

Будущие профессионалы в сфере культуры, студенты Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета выступают в роли консультантов — проводников по выставке. Они проведут интерактивные экскурсии по материалам, подготовленным специалистами «РОСИЗО», ежедневно будут показывать видеолекции, записанные для проекта искусствоведами Русского музея, чтобы погрузить зрителя в социально-исторический контекст создания произведений.

Юных участников проекта — подростков 11-12 и 13-15 лет — ждет межрегиональный конкурс рисунков «Моя картина говорит». Для обеих возрастных групп разработана уникальная программа мастер-классов: детям предлагают написать небольшое сочинение-пояснение к будущей картине, а затем передать свою историю в виде художественного образа. Финалисты, как и в прошлом году, поедут на тематические смены в Международный детский центр «Артек», а итогом конкурса станет выставка проектов-победителей в Москве.

Масштабный проект «Место встречи с искусством» третий год поддерживает Почта России. Федеральный почтовый оператор выполняет ответственную задачу, доставляя репродукции и дополнительное оборудование общим весом более 14 тонн по специально организованным маршрутам протяженностью более 20 000 километров. В транспортировке выставочных экспонатов задействованы 5 железнодорожных вагонов и более 35 автомобилей.

В рамках коллекционной серии Почты России для проекта отпечатан специальный тираж открыток, которые можно бесплатно получить и отправить в период проведения выставки, опустив открытку в специально установленный почтовый ящик. В день открытия гости и участники могут отправить памятный сувенир. Посетителям выставки также предлагают поделиться своими фотоисториями в социальных сетях с хэштегами: #росизо, #почтадоставляет и #МинкультурыРоссии, авторы самых необычных из них получат подарки от организаторов и партнеров.

Открытие выставки в Великих Луках запланировано на 15:00 22 января, для посетителей проект будет работать с16:00. С 22 января по 7 февраля выставка будет открыта с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, воскресенье – выходной. Вход, экскурсии и лекции — бесплатные. Адрес: город Великие Луки, улица Ботвина, 12, Центр эстетического воспитания.

Расписание:

15:00-17:00 - мастер-классы в рамках конкурса «Моя картина говорит», ежедневно с 23 января (по предварительно поданным заявкам)

10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 18:00 - интерактивные экскурсии. Бесплатно для групп от 5 человек.

13:00, 15:00 - видеолекции (длительность от 24 минут до 1 часа 20 минут)

Запись на бесплатные экскурсии по телефону: 3-52-20.