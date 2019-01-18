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Культура

Межрегиональный конкурс рисунков и мастер-классы «Моя картина говорит» пройдут в Великих Луках

С 23 января по 7 февраля в Великих Луках пройдут детский конкурс рисунков и цикл мастер-классов «Моя картина говорит» в рамках просветительского проекта «Место встречи с искусством». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В конкурсе принимают участие ученики художественных школ и гимназий, а также общеобразовательных школ из 22 городов разных регионов России: Республики Карелия и Вологодской области, Республики Татарстан и Башкортостан, Новосибирской и Кемеровской области, Алтайского края, Новгородской, Псковской, Оренбургской областей.

Для обеих возрастных групп (11-12 лет и 13-15 лет) разработана уникальная программа мастер-классов: детям предлагают сочинить небольшую историю, а затем передать ее в виде художественного образа при помощи рисунка. В рамках конкурса каждый участник предварительно пройдет курс обучающих мастер-классов, индивидуально и в группах выполняя различные творческие задания. Затем в формате сочинения участники постараются осмыслить тему своей работы, будут работать над конкурсной картиной, стремясь максимально полно отразить в ней идею сочинения. «Тематических ограничений не будет, и дети смогут поделиться с потенциальным зрителем любыми важными для себя мыслями и переживаниями», - отметили организаторы.

В состав конкурсной комиссии вошли ведущие специалисты Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного Русского музея, Института изящных искусств Московского государственного педагогического университета, Института художественного образования и культурологии Российской академии наук и Почты России.

Финалисты поедут на тематические смены в Международный детский центр «Артек», а итогом конкурса станет выставка проектов-победителей в Москве, в Институте изящных искусств Московского педагогического государственного университета.

Работы современных школьников будут показаны вместе с Международной коллекцией детского рисунка ХХ – начала XXI века Института художественного образования и культурологии Российской академии образования.

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