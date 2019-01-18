0
19:30
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18:15
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
20:28
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
00:25
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
22:16
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)
21:30
32-летний наркоман предстанет перед судом за убийство псковской сироты Валентины Нэш Фейф
19:30
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
Еще новости
Происшествия

120 таблеток с фенобарбиталом попытался вывезти из Псковской области водитель фуры

На российско-эстонской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе совместного с Псковской таможней осмотра обнаружили в грузовом автомобиле «Рено» несколько упаковок медицинского препарата группы наркотических анальгетиков. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

За рулем транспортного средства находился 41-летний гражданин одного из сопредельных государств. На вопрос представителей контрольных служб пункта пропуска о возможном наличии в машине запрещенных к перемещению через границу предметов мужчина заверил, что у него все в порядке, но при осмотре выяснилось обратное.

В одной из технологических полостей кабины грузовика специалисты обнаружили пакет с шестью упаковками препарата, относящегося к группе наркотических анальгетиков. Всего выявлено 120 таблеток. В состав лекарственного средства входит фенобарбитал. Препарат относится к легким наркотикам и может вызывать привыкание.

Таблетки изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18 января 2019
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
17 января 2019
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
16 января 2019
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
16 января 2019
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении 2
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)
15 января 2019
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО) 3
32-летний наркоман предстанет перед судом за убийство псковской сироты Валентины Нэш Фейф
15 января 2019
32-летний наркоман предстанет перед судом за убийство псковской сироты Валентины Нэш Фейф 2
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
15 января 2019
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
14 января 2019
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

Идет загрузка...