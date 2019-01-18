120 таблеток с фенобарбиталом попытался вывезти из Псковской области водитель фуры

16:32, 21 января 2019, ПАИ

На российско-эстонской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе совместного с Псковской таможней осмотра обнаружили в грузовом автомобиле «Рено» несколько упаковок медицинского препарата группы наркотических анальгетиков. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

За рулем транспортного средства находился 41-летний гражданин одного из сопредельных государств. На вопрос представителей контрольных служб пункта пропуска о возможном наличии в машине запрещенных к перемещению через границу предметов мужчина заверил, что у него все в порядке, но при осмотре выяснилось обратное.

В одной из технологических полостей кабины грузовика специалисты обнаружили пакет с шестью упаковками препарата, относящегося к группе наркотических анальгетиков. Всего выявлено 120 таблеток. В состав лекарственного средства входит фенобарбитал. Препарат относится к легким наркотикам и может вызывать привыкание.

Таблетки изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.