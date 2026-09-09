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Происшествия

Молодого человека четвёртый день разыскивают в Пскове

22-летний Иван Ласкин пропал в Пскове, сообщили ПАИ в региональном национальном центре помощи.

Изображение: национальный центр помощи в Псковской области

Молодой человек проживает на улице Советской. С 6 сентября его местоположение неизвестно. Может находиться в Санкт-Петербурге.

Иван Ласкин ростом 170 сантиметров, у него светлые волосы, короткая стрижка. Был одет в чёрные брюки, белую футболку, серую рубашку, чёрные жилет и ботинки, с собой у него была чёрная барсетка.

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить по телефонам: 8-953-243-74-01 или 102.

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