Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о насилии над девушкой и ребёнком в Великих Луках

17:04, 09 сентября 2026, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях жителя Великих Лук в отношении супруги и малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в СК России.

Поводом стала информация, прозвучавшая в эфире федерального телеканала. В передаче обсуждалось поведение местного блогера в отношении членов его семьи. По утверждениям, которые были озвучены в эфире, мужчина систематически применял физическое и психологическое насилие к супруге в присутствии ребенка, снимал происходящее на видео и размещал записи в своих социальных сетях. ПАИ подробно писало об этой ситуации в июле.

По факту сообщений о насилии следственное управление СК России по Псковской области проводит доследственную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Крупене возбудить уголовное дело, доложить о доводах, озвученных в телепередаче, и установленных обстоятельствах произошедшего. Также глава СК потребовал сообщить о мерах, принятых после ранее данного поручения. Напомним, в июле Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после появления в социальных сетях информации о противоправном поведении жителя Великих Лук в отношении супруги и малолетнего ребёнка.

В июле же молодой человек рассказывал полиции, что «контент носил постановочный характер – его снимали, чтобы привлечь внимание к аккаунту в социальных медиа». Он признал, что публикация оказалась недопустимой, и принёс публичные извинения. Мужчина утверждал, что в его семье нет ни насилия, ни драк, ни скандалов.

Однако уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова назвала пропагандой домашнего насилия видео молодых супругов, которые они публикуют в социальных сетях. По её словам, даже если контент – постановка, подобное поведение является недопустимым.