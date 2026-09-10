В Псковской области возбудили 15 уголовных дел по фактам дроперства

10:49, 10 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам неправомерного оборота средств платежей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

Следователи МО МВД России «Печорский» совместно с коллегами из УМВД России по городу Пскову установили возможную причастность 19-летнего жителя Пскова к схеме так называемого дроперства.

По версии следствия, молодой человек, ранее не судимый и официально не трудоустроенный, за денежное вознаграждение открывал банковские счета в различных кредитных организациях. Выпущенные на его имя карты он затем передавал 17-летнему подельнику.

Как установили правоохранители, подобные действия фигурант совершил 15 раз. По каждому из выявленных эпизодов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 187 УК РФ.

Дроперством называют передачу банковских счетов и карт третьим лицам для использования в противоправных схемах.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время уголовные дела планируют направить в суд для рассмотрения по существу.