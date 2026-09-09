Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП в Невеле

18:06, 09 сентября 2026, ПАИ

Автомобиль Lada Kalina столкнулся с мотоциклом под управлением пятнадцатилетнего подростка. ДТП произошло возле дома № 41 на улице Ломоносова (при повороте на улицу Пушкина) в Невеле, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



За рулём Lada Kalina находилась женщина 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадал мотоциклист – подросток 2011 года рождения. Его госпитализировали.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.