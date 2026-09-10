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Происшествия

Кабина грузовика выгорела дотла в Псковском районе

Возгорание грузового автомобиля на Ваулиногорском шоссе в деревне Котово Псковского района ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В грузовом автомобиле Renault Premium 2005 года выпуска выгорела кабина, также повреждён тент шторного полуприцепа. Возможной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспорта. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Ранее спасатели напомнили водителям основные меры предосторожности для снижения риска возгорания в машине.

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