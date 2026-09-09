Житель Красногородска отправится в колонию за избиение знакомого до смерти
Жителя Красногородска, который убил своего знакомого, приговорили к лишению свободы, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в конце марта местный житель распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Во время ссоры мужчина избил товарища кулаками и ногами, после чего тот скончался.
Суд признал жителя Красногородска виновным. В итоге мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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