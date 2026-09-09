Житель Красногородска отправится в колонию за избиение знакомого до смерти

16:28, 09 сентября 2026, ПАИ

Жителя Красногородска, который убил своего знакомого, приговорили к лишению свободы, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в конце марта местный житель распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Во время ссоры мужчина избил товарища кулаками и ногами, после чего тот скончался.

Суд признал жителя Красногородска виновным. В итоге мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Пыталовского района получил восемь лет тюрьмы за покушение на бывшую жену.