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Происшествия

Житель Красногородска отправится в колонию за избиение знакомого до смерти

Жителя Красногородска, который убил своего знакомого, приговорили к лишению свободы, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что в конце марта местный житель распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Во время ссоры мужчина избил товарища кулаками и ногами, после чего тот скончался.

Суд признал жителя Красногородска виновным. В итоге мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Пыталовского района получил восемь лет тюрьмы за покушение на бывшую жену.

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