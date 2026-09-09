В Псковской области выросло число заболевших хантавирусом

17:00, 09 сентября 2026, ПАИ

В три раза выросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в 2025 году в области было зарегистрировано всего три случая ГЛПС, тогда как за восемь месяцев этого года зафиксировано девять случаев. Все заболевшие – люди, постоянно проживающие в частных домах, и дачники.

«Рост числа случаев связан не с ухудшением эпидемиологической обстановки, а с активностью грызунов на приусадебных и дачных участках, где создаются условия для контакта человека с заражённой средой», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что ГЛПС – острое вирусное природно‑очаговое заболевание, возбудителем которого является хантавирус. Его переносят мелкие лесные грызуны: рыжая полёвка, лесная и полевая мыши, серая крыса. У грызунов инфекция протекает бессимптомно – зверьки выделяют вирус со слюной, мочой и калом, заражая лесную подстилку, пыль, воду и продукты.

Основным путём заражения хантавирусом является воздушно‑пылевой. «Высохшие выделения грызунов превращаются в пыль, которая при уборке или работе с сеном, соломой, хворостом поднимается в воздух. Вирус попадает в дыхательные пути – и человек заболевает. Также возможны контактный путь через повреждённую кожу при соприкосновении с загрязнёнными предметами и пищевой – при употреблении продуктов или воды, загрязнённых экскрементами грызунов», – рассказали в Роспотрбнадзоре.

При этом передача вируса от человека к человеку не происходит – больной не заразен для окружающих.

Инкубационный период заболевания составляет от 4 до 49 дней (в среднем две-три недели). Заболевание начинается остро: температура поднимается до 38–40 градусов, появляются озноб, головные боли, боли в мышцах, покраснение лица, шеи и верхней части туловища. На ранней стадии ГЛПС можно принять за грипп, добавили в ведомстве.

«При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Лечение ГЛПС проводится в условиях стационара», – заключили в пресс-службе.

Ранее у укушенного клещом псковича выявили опасный хантавирус.