«Золото» и «бронзу» завоевали псковские курсанты на первом этапе кубка региона по лыжным гонкам

17:59, 21 января 2019, ПАИ

Спортсмены Псковского филиала Академии ФСИН России завоевали «золото» и «бронзу» на первом этапе кубка региона по лыжным гонкам, который прошел в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

В чемпионате приняли участие около 70 спортсменов региона. Среди юниоров на дистанции 15 километров в коньковом стиле победу одержал псковский курсант Никита Михайлов, на третьей строчке оказался Кирилл Бобылев. Спортсменов тренирует старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.

Организатором соревнований выступили Комитет по спорту Псковской области, Федерация лыжных гонок Псковской области.