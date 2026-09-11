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Митрополит Тихон – о преображении Псково-Печерского монастыря: За каждым преобразованием стоят конкретные дела и любовь к земле

Псково‑Печерский монастырь остаётся в центре туристического и духовного внимания. В обители продолжаются реставрационные работы и развивается социальная инфраструктура. За каждым преобразованием стоят конкретные дела и любовь к земле и людям. Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в репортаже Первого канала, посвящённом докладу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Кремле о социально-экономическом положении региона.

Митрополит Тихон. Скриншот репортажа Первого канала

Напомним, в 2023 году обитель отметила 550‑летие: к этой важной для всего православного мира дате завершился основной этап реставрации. Работы велись под постоянным контролем митрополита Тихона, который тогда возглавлял Псковскую епархию и стремился реализовать масштабные планы преображения святыни.

«За этими нашими мечтами сегодня стоят конкретные дела, которые видит каждый на Псковщине. Достаточно просто посмотреть на Псков, Изборск и, конечно же, на Печоры. Всё это ведь выросло не из бумаг, не из бюрократии – из одной простой любви к этой земле и к её людям», – подчеркнул митрополит Тихон.

Реставрация отдельных храмов в древних монастырских стенах продолжается до сих пор. При этом в Печорах активно развивается и социальная инфраструктура, ориентированная в том числе на поддержку ветеранов и их семей, доложил Михаил Ведерников президенту страны Владимиру Путину. Глава региона привёл в пример работу центра духовной реабилитации в Печорах.

«Мы первыми в России открыли центр духовной реабилитации. Ещё владыка Тихон начинал эту работу. Центр для ветеранов СВО и их семей находится в Печорах и пользуется большой популярностью», – сказал Михаил Ведерников.

Также в Псковской области недавно заработал спортивный центр для реабилитации участников спецоперации. Псковская область при этом остаётся одним из лидеров по эффективности работы отделения фонда «Защитники Отечества», а также одной из лучших по качеству поддержки семей участников СВО.

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