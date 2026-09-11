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Общество

В Житнице отметили День партизанской славы: митинг, концерт и военно‑спортивные состязания

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню партизанской славы, прошли на месте гибели командира 3‑й Ленинградской партизанской бригады Александра Германа в Житнице в Новоржевском округе. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

  • Памятные мероприятия в Житнице
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Памятные мероприятия в Житнице
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Памятные мероприятия в Житнице
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Памятные мероприятия в Житнице
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Памятные мероприятия в Житнице
    Фото: газета «Земля Новоржевская»

Открыла митинг глава округа Любовь Трифонова.

«Это наше место силы, куда мы приходим много лет, где каждый может склонить голову, чтобы почтить память погибших бойцов», – сказала она.

Среди участников были почётные гости: помощник губернатора, выпускник программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, делегация с главой Дедовичского муниципального округа Русланом Ахтямовым, а также юнармейцы из Пушкиногорского, Островского, Бежаницкого и Новоржевского муниципальных округов.

Программа дня объединила памятные и патриотические активности. По традиции всех гостей угощали солдатской кашей и чаем из самовара. Участники штаба «Нить жизни» сплели юбилейную, сотую маскировочную сеть для бойцов СВО.

На площадке работала выставка Музея истории Невеля: сотрудники подробно рассказывали об экспонатах. Особую ценность представляют находки поисковых отрядов – их представили члены отряда «Пламя» из Новоржевского округа и поисковики из Пушкинских Гор.

Ярким событием стал военно‑патриотический концерт. На сцене выступили народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари», группа «Ивушки», а также Серёжа Козырев и Михаил Голубков. В программе прозвучали песни военных лет и стихи собственного сочинения.

В завершение собравшиеся собрались у импровизированного партизанского костра – здесь вновь звучали песни и рассказы о героях Псковщины.

Также на празднике состоялась военно‑спортивная игра. По результатам соревнований первое место занял отряд «Память» (Новоржевский округ), второе – «10‑й батальон» (Бежаницкий округ), третье – «Святогорцы» (Пушкиногорский округ). Любовь Трифонова вручила победителям ценные призы и подарки.

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