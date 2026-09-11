Великолучане стали жениться в два раза чаще, чем разводиться

21:57, 11 сентября 2026, ПАИ

Отдел ЗАГС администрации Великих Лук зарегистрировал 425 браков за восемь месяцев (с 1 января по 1 сентября) в этом году. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев в беседе с корреспондентом газеты «Великолукская правда. Новости».

Разводов за тот же период оказалось ровно в два раза меньше – 211. В 2025 году ситуация была похожей: великолучане чаще создавали семьи, чем расставались, – тогда зарегистрировали 659 браков и 391 развод.

Андрей Беляев добавил, что такая тенденция характерна для Великих Лук: в городе на Ловати регистраций браков традиционно больше, чем расторжений.

При этом глава администрации отметил, что точные цифры количества браков и разводов на территории конкретного муниципалитета не отражают полной картины: «С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» о применении принципа экстерриториальности для всех видов регистрации актов гражданского состояния. Такой подход позволяет гражданам обратиться за получением услуг в любой ЗАГС на территории РФ, поэтому цифры количества зарегистрированных браков и их расторжений на территории муниципалитета не являются объективными в части произведённых в отношении жителей города регистраций».