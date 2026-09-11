В муниципалитетах Псковской области прошли концерты в рамках фестиваля «Михайловский бастион»

23:32, 11 сентября 2026, ПАИ

Концерты военных оркестров в рамках V Военно‑музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» прошли сразу в нескольких муниципалитетах Псковской области.

Так, в Пыталово (Пыталовский муниципальный округ) состоялось выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации (Москва).

В Гдове зрители услышали музыку в исполнении военного оркестра 82‑го мотострелкового полка 69‑й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознамённой мотострелковой дивизии (Каменка, Ленинградская область), пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»















Ещё один концерт прошёл в Палкино: перед жителями выступил военный оркестр Высшего военно‑морского училища имени М. В. Фрунзе (Санкт‑Петербург).

Невельчане встречали 21-й военный оркестр Московского военного округа.

«И этот зрелищный и по-настоящему красивый проект стал яркой приметой культурной и общественной жизни города. Оркестр уже выступал на нашей сцене в 2024 году, поэтому невельский зритель с радостью встречал гостей», – пишет районная газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»







Ранее сообщалось, что суворовцы из Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова выступили в Себеже, а в Псковском округе состоялся плац-концерт 24-го военного оркестра Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа.

Фестиваль продолжает знакомить жителей региона с искусством военных духовых коллективов – выступления проходят в разных уголках Псковской области.

Так, военные оркестры сыграют на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове музыку народов России.