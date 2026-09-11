Экоакция «Вода России» прошла сегодня на берегах реки Великой
Активисты муниципального центра добровольчества очистили от мусора прибрежные территории в районе Дома культуры в Опочке, пишет районная газета «Красный маяк».
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
Собрано множество нерастворимых и небиоразлагаемых отходов. Вторая половина собранного – это ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки и стекло, которые отправятся на вторичную переработку.
«Чистые берега Великой – это наш общий подарок родному краю», – отметила руководитель центра добровольчества Светлана Григорьева.
Напомним, что акция «Вода России» проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
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