Экоакция «Вода России» прошла сегодня на берегах реки Великой

22:51, 11 сентября 2026, ПАИ

Активисты муниципального центра добровольчества очистили от мусора прибрежные территории в районе Дома культуры в Опочке, пишет районная газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»









Собрано множество нерастворимых и небиоразлагаемых отходов. Вторая половина собранного – это ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки и стекло, которые отправятся на вторичную переработку.

«Чистые берега Великой – это наш общий подарок родному краю», – отметила руководитель центра добровольчества Светлана Григорьева.

Напомним, что акция «Вода России» проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».