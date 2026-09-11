Новое оборудование поступит в гинекологическое отделение Великолукского филиала ПОКБ
Гинекологическое отделение Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы с начала года работает в новых условиях. Из терапевтического корпуса оно переехало в хирургический, где перед этим провели комплексный ремонт. Недавно к работе приступил новый заведующий – врач – акушер-гинеколог Константин Сафронов.
Благодаря этим переменам перечень проводимых операций существенно расширился, а уже в ближайшее время в отделение поступит новое оборудование.
«Мы из средств приносящей доход деятельности позволили себе закупить новый гистерорезектоскоп, новый коагулятор и набор инструментов, который позволяет качественно и малоинвазивно, с малыми оперативными повреждениями проводить высококачественные операции», – рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Великолукская правда. Новости» главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.
Напомним, что сейчас в гинекологическом отделении выполняется широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе операции при опущении половых органов, удаление опухолей органов малого таза, а также лапароскопические и влагалищные вмешательства. Все операции проводятся по самым современным стандартам.
Новое оборудование поступит в гинекологическое отделение Великолукского филиала ПОКБ
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