Новое оборудование поступит в гинекологическое отделение Великолукского филиала ПОКБ

23:51, 11 сентября 2026, ПАИ

Гинекологическое отделение Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы с начала года работает в новых условиях. Из терапевтического корпуса оно переехало в хирургический, где перед этим провели комплексный ремонт. Недавно к работе приступил новый заведующий – врач – акушер-гинеколог Константин Сафронов.

Благодаря этим переменам перечень проводимых операций существенно расширился, а уже в ближайшее время в отделение поступит новое оборудование.

«Мы из средств приносящей доход деятельности позволили себе закупить новый гистерорезектоскоп, новый коагулятор и набор инструментов, который позволяет качественно и малоинвазивно, с малыми оперативными повреждениями проводить высококачественные операции», – рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Великолукская правда. Новости» главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Напомним, что сейчас в гинекологическом отделении выполняется широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе операции при опущении половых органов, удаление опухолей органов малого таза, а также лапароскопические и влагалищные вмешательства. Все операции проводятся по самым современным стандартам.