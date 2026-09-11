Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проект «ИнформУИК» завершён в Псковской области

С 20 августа по 10 сентября члены участковых избирательных комиссий Псковской области проводили поквартирные и подомовые обходы в рамках проекта «ИнформУИК». Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: пресс-служба облизбиркома

«Для многих избирателей такие встречи стали возможностью лично задать вопросы членам комиссии и получить всю необходимую информацию из первых рук. А в ответ участники обходов слышали слова благодарности за внимание и возможность спокойно разобраться в предстоящем голосовании», – рассказали организаторы.

За это время информаторы обошли более 99 % домовладений и встретились с тысячами жителей региона, рассказали о предстоящих выборах, напомнили о сроках голосования, об адресах избирательных участков и о доступных способах сделать свой выбор.

«ИнформУИК» – это прежде всего диалог с избирателями. Спасибо всем членам комиссий за проведённую работу!» – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



11 сентября 2026

В Житнице отметили День партизанской славы: митинг, концерт и военно‑спортивные состязания
11 сентября 2026

Проект «ИнформУИК» завершён в Псковской области
11 сентября 2026

Знаки туристской навигации установили в Куньинском округе
11 сентября 2026

В Псковском округе проходит плац-концерт 24-го военного оркестра Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа
11 сентября 2026

Псковская область признана одной из лучших по качеству поддержки семей участников СВО
11 сентября 2026

ИК-6 в Себежском округе посетили с проверкой зампрокурора Псковской области и члены ОНК
11 сентября 2026

ЕКП «Псковская» выдали первым держателям карт в отделениях банков
11 сентября 2026

Митрополит Матфей: Благоустройство к 550-летию обители увеличило поток паломников в Печоры

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...