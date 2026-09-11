Проект «ИнформУИК» завершён в Псковской области

20:48, 11 сентября 2026, ПАИ

С 20 августа по 10 сентября члены участковых избирательных комиссий Псковской области проводили поквартирные и подомовые обходы в рамках проекта «ИнформУИК». Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

«Для многих избирателей такие встречи стали возможностью лично задать вопросы членам комиссии и получить всю необходимую информацию из первых рук. А в ответ участники обходов слышали слова благодарности за внимание и возможность спокойно разобраться в предстоящем голосовании», – рассказали организаторы.

За это время информаторы обошли более 99 % домовладений и встретились с тысячами жителей региона, рассказали о предстоящих выборах, напомнили о сроках голосования, об адресах избирательных участков и о доступных способах сделать свой выбор.

«ИнформУИК» – это прежде всего диалог с избирателями. Спасибо всем членам комиссий за проведённую работу!» – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.