Российских автомобилистов обяжут получать номера с кодом региона по прописке

19:34, 21 января 2019, ПАИ

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту ГИБДД будет присваивать автомобилю государственные номера, а знаки выдавать не будет. Их автовладелец закажет их в организации, которая изготавливает номера, на основании документов о присвоенном номере, то есть на основании полученного свидетельства о регистрации.

Поэтому у ГИБДД больше не будет привязки именно к знакам, которые есть в наличии. Они будут присваивать свободные номера, которые есть в наличии в регионе проживания автовладельца.

Это не означает, что автовладельцев ущемят в правах. Они по-прежнему смогут ставить машину на учет в любом регионе, в любом регистрационном подразделении ГИБДД. Только на руки они получат свидетельство о регистрации автомобиля с указанным госномером. Номер будет привязан к региону регистрации автовладельца, то есть с кодом этого региона. А сами знаки автовладелец закажет самостоятельно.

В министерстве внутренних дел РФ исходят из того, что данные нововведения необходимы Госавтоинспекции для ведения учета, более четкого проведения анализа и также прогнозирования ситуации в конкретных регионах.

Отметим, что новые правила начнут действовать уже с 4 августа 2019 года, когда в силу вступит закон «О государственной регистрации транспортных средств».