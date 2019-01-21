Итоги работы с оперативно-режимными службами за 2018 год подвело псковское УФСИН

16:40, 21 января 2019, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги работы за 2018 год с оперативно-режимными службами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в совещании приняли участие заместители начальников учреждений, курирующих вопросы безопасности (режима) и оперативной работы, начальники оперативных отделов и начальники отделов безопасности (режима) учреждений, подчинённых управлению, а также руководители оперативно-режимных служб.

С докладами об итогах работы оперативно-режимных служб за 2018 год, оперативных подразделений, безопасности, режима в ИК и СИЗО, а также постановки новых задач на 2019 год выступили начальник оперативного отдела Евгений Гусаров и начальник отдела режима и надзора Роман Панибратов.

«В целом, работа по оперативно-режимной деятельности за 2018 год в УФСИН России по Псковской области и в подведомственных учреждениях региона заслуживает положительную оценку», - отметил первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов.

Завершилось мероприятие участием сотрудников аппарата управления в стрельбах из боевого оружия на базе стрелкового тира Псковского филиала Академии ФСИН России.