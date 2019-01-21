0
18:28
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
18:23
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
18:06
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
17:45
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
17:34
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
17:26
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
16:36
По следу зверя
Еще новости
Общество

Итоги работы с оперативно-режимными службами за 2018 год подвело псковское УФСИН

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги работы за 2018 год с оперативно-режимными службами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в совещании приняли участие заместители начальников учреждений, курирующих вопросы безопасности (режима) и оперативной работы, начальники оперативных отделов и начальники отделов безопасности (режима) учреждений, подчинённых управлению, а также руководители оперативно-режимных служб.

С докладами об итогах работы оперативно-режимных служб за 2018 год, оперативных подразделений, безопасности, режима в ИК и СИЗО, а также постановки новых задач на 2019 год выступили начальник оперативного отдела Евгений Гусаров и начальник отдела режима и надзора Роман Панибратов.

«В целом, работа по оперативно-режимной деятельности за 2018 год в УФСИН России по Псковской области и в подведомственных учреждениях региона заслуживает положительную оценку», - отметил первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов.

Завершилось мероприятие участием сотрудников аппарата управления в стрельбах из боевого оружия на базе стрелкового тира Псковского филиала Академии ФСИН России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
21 января 2019
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
21 января 2019
Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
21 января 2019
В первый в 2019 году «Тур по новостройкам» повезет своих читателей «КП-Псков» 26 января
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
21 января 2019
Михаил Ведерников стал лидером медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2018 год
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
21 января 2019
Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
21 января 2019
Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году
Лесной план утверждён в Псковской области
21 января 2019
Лесной план утверждён в Псковской области 2
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно
21 января 2019
«Ростелеком» предлагает жителям Псковской области смотреть ТВ через Wink бесплатно 1

Идет загрузка...