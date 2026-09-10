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Общество

О современной тенденции в детской литературе рассказала писательница из Великих Лук

Издательства всё чаще делают ставку на отечественных авторов и сокращают долю переводной литературы. Об этом рассказала поэтесса, писательница и педагог, член Союза детских и юношеских писателей России Оксана Рахманова в программе «Лики Лук» в интервью «Первому Псковскому».

Фото: ПАИ

«Издательства всё больше печатают своих авторов и уходят от переводной литературы. Почему это так важно? Потому что в нашей детской литературе не будет двойных стандартов, смыслов и европейских непотребств», – отметила гостья эфира.

Оксана Рахманова назвала происходящие изменения «революционными» и выразила уверенность в будущем российской детской литературы: «Нашей детской русской литературе быть. Быть прекрасной, быть настоящей, быть искренней. И наши дети будут напитываться нашими традициями, смыслами и идеалами. А мы, детские писатели, сделаем для этого всё возможное».

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