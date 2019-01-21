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Общество

Лучшие снежные фигуры и новогодние газеты выбраны в псковских колониях

В январе в учреждениях УФСИН России по Псковской области организованы интеллектуальные игры, спортивные соревнования, культурно-просветительские занятия и походы в храмы на церковные служения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В исправительных учреждениях области состоялись конкурсы на «лучшую снежную фигуру», «лучшую новогоднюю газету» и «лучший отряд осужденных». По итогам конкурсов победители получат поощрение от начальников учреждений.

Также осужденные создавали открытки своими руками, чтобы поздравить родных с новогодними праздниками. Помимо этого, сотрудники воспитательной службы подготовили к показу новогодние и рождественские фильмы.

В настоящее время в учреждениях продолжается проведение ряда спортивных и интеллектуальных состязаний среди осужденных, лучших из которых будет ожидать поощрение.

В ряде культурно-массовых мероприятий принимали участие осужденные из всех отрядов исправительных учреждений и следственных изоляторов.

По словам начальника отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванова, поставленные задачи по организации досуговой части и культурно-массовых мероприятий среди осужденных выполнены, за что он выразил благодарность сотрудникам воспитательной службы учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области.

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