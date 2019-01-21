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Общество

Соблюдать осторожность на дорогах призывает полиция псковичей

Псковская полиция призывает участников дорожного движения с учетом погодных условий в регионе строго соблюдать требования безопасности, быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на дорогах необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим; избегать резких торможений на скользкой дороге; не совершать резких манёвров; быть предельно внимательными в отношении пешеходов, при приближении к пешеходным переходам обязательно снижать скорость; строго выполнять предписания дорожных знаков.

«Уважаемые граждане! Переходите проезжую часть только в зоне пешеходных переходов. Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортным средством, поскольку автомашину, как известно, невозможно остановить мгновенно. В ночное время следует иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Как показывает практика, использование светоотражателей способствует значительному снижению уровня аварийности на дорогах. И не забывайте регулярно напоминать об этих правилах детям!» - отметили в полиции.

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