В Великих Луках почтили память Галины Трофимовой

19:16, 20 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках состоялось мероприятие, посвящённое памяти Галины Трофимовой – человека, внёсшего значительный вклад в изучение и сохранение истории Великих Лук. В мероприятии принял участие депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Галина Трофимова приехала в Великие Луки в 1948 году и посвятила городу многие годы своей жизни. Она стала первым директором музея имени Александра Матросова, стояла у истоков краеведческого общества и была наставником нескольких поколений исследователей. Она была кандидатом философских наук, профессором.

«Сохраняя память о людях, которые создавали историю нашего города, мы сохраняем связь поколений и передаём молодёжи знания о родном крае. Именно поэтому подобные мероприятия имеют большое значение и для партийного проекта «Историческая память». Его задача – не только сохранять исторические факты, но и поддерживать живую память о людях, событиях и традициях, которые формируют историю нашей страны и наших городов. Память – это наша ответственность перед прошлым и основа для будущего. Спасибо всем, кто продолжает дело Галины Терентьевны и бережно сохраняет историю Великих Лук», – подчеркнул важность подобных встреч и вечеров памяти Дмитрий Белюков.

Ранее сообщалось, что рабочие встречи с сотрудниками заводов в Великих Луках провели депутат Госдумы РФ Александр Козловский и депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Они посетили заводы «Микрон» и «Реостат», чтобы обсудить развитие производства и актуальные вопросы городского благоустройства.