Борис Елкин – о демонтаже «Магеллана»: Место исключено из схемы размещения НТО

20:04, 20 августа 2026, ПАИ

В Пскове продолжается демонтаж торгового объекта «Магеллан» на Рижском проспекте. Владелец приступил к демонтажу самостоятельно, не дожидаясь решения о принудительном сносе, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в MAX.

«Все ждали этого момента, и он настал. «Магеллан» стоял с 2004 года, давно изжил себя и превратился в чужеродный объект на Завеличье. Наконец‑то процесс пошёл», – отметил Борис Елкин.

Рабочие уже приступили к разбору конструкций. Планируется, что на месте павильона появится пешеходная зона с малыми архитектурными формами и парковочными карманами.

Планы убрать «Магеллан» с Рижского проспекта озвучивали ещё в 2017 году, однако в 2018-м срок аренды участка, на котором расположен торговый комплекс, продлили ещё на семь лет. Тогда же анонсировали планы реконструкции торгового комплекса, подразумевающие изменение его внешнего вида.

Однако в 2020 году Евгений Скачков, бывший на тот момент главным архитектором Пскова, сообщил, что 54 % псковичей против существования рынка, а в градостроительном совете в июле было озвучено предложение снести «Магеллан».

По данным властей, город отказался продлевать договор о размещении объекта: место считается слишком проходным, чтобы занимать его устаревшим нестационарным торговым объектом, в том числе из соображений безопасности. Владелец пытался оспорить решение в судах, но все инстанции подтвердили правоту администрации.

«Самое важное: торговли на этом месте больше не будет! Место исключено из схемы размещения НТО. Как именно мы его благоустроим – обсудим с вами позже», – подчеркнул Борис Елкин.