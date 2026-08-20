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Общество

В Псковской области снизилась активность клещей

С 10 по 16 августа за медицинской помощью из‑за нападения клещей в учреждения Псковской области обратился 51 человек, в том числе 17 детей. Управление Роспотребнадзора по Псковской области представило свежую статистику укусов клещей и распространения клещевых инфекций.

Фото: ПАИ

По данным на 17 августа, с начала сезона в регионе зарегистрировано 1 921 обращение по поводу присасывания клещей (среди пострадавших – 553 ребёнка). Это на 46,2 % меньше по сравнению со среднемноголетними показателями за период 2014–2025 годов без учёта 2020 и 2021 годов. Для сравнения: в аналогичном периоде 2025 года зафиксировано 2 798 обращений, 714 пострадавших – дети.

Чаще всего клещи присасывались на придомовых участках в сельских поселениях, в дачных товариществах и в лесу.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медорганизаций исследовали 2 398 клещей (за последнюю неделю – 47). Из них 1 832 клеща сняли с людей, 566 обнаружили в окружающей среде.

Заражённость клещевым вирусным энцефалитом составила 0,11 % (два клеща из 1 832), иксодовым клещевым боррелиозом – 28 % (513 из 1 832), моноцитарным эрлихиозом человека – 2,4 % (44 из 1 832), гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,02 % (37 из 1 832). На данный момент диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у трёх детей.

В январе – июле 2026 года вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошло 4 695 человек (в том числе 283 ребёнка), ревакцинацию – 3 285 человек (в том числе 257 детей).

В Пскове и Великих Луках работают пункты приёма клещей для исследования на заражённость возбудителями инфекций. Исследования проводят в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области». Ситуация остаётся под контролем Роспотребнадзора.

Как защититься от клещей в лесу, ранее рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области.

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