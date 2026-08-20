Минтранс РФ предлагает изменить правила техосмотра

19:52, 20 августа 2026, ПАИ

Министерство транспорта России выступило с инициативой обновить правила проведения техосмотра транспортных средств. Согласно проекту постановления правительства, изменения могут начать действовать с 1 марта 2027 года.

Как пишет РИА. Новости одно из ключевых нововведений — проверка автомобиля в специальном реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина числится в реестре, срок действия диагностической карты будет сокращён: для автомобилей старше пяти лет он составит шесть месяцев, для более новых – 12 месяцев.

Также расширится перечень данных, которые оператор обязан проверить перед началом техосмотра. Помимо VIN‑кода, теперь нужно будет сверить госномер, марку и модель машины с документами. В случае несовпадения данных в проведении процедуры будет отказано.

Ранее сообщалось, что режим труда и отдыха для водителей изменится в России с 1 сентября, следует из приказа Минтранса.