Пскович вошёл в число сильнейших поваров на всероссийском конкурсе

17:49, 20 августа 2026, ПАИ

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар» завершился в Вологде. Псковскую область на соревнованиях представлял заведующий производством одного из рестобаров Пскова Артём Яковлев. Об этом ПАИ сообщили в псковском кадровом центре «Работа России».



Фото: предоставил кадровый центр «Работа России»



Фото: предоставил кадровый центр «Работа России»



Артём Яковлев вошёл в число 32 сильнейших специалистов со всей страны. Право представлять регион на федеральном уровне пскович завоевал, одержав победу на региональном этапе конкурса, который прошёл в Пскове 26 мая.

«Сейчас наш профессионал уже готовится к новым соревнованиям и профессиональным вызовам», – отметили в кадровом центре.

Напомним, конкурс «Лучший по профессии» является ключевым мероприятием регионального проекта «Человек труда», который входит в национальный проект «Кадры», инициированный президентом РФ.