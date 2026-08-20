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Общество

Мария Филонова: Триколор – это наша история, наша гордость и наше общее будущее

22 августа в Псковской области отметят День Государственного флага Российской Федерации. О значении праздника и запланированных мероприятиях рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Псковской области, общественный помощник губернатора Мария Филонова.

Мария Филонова. Фото: ПАИ

«22 августа мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Для каждого из нас триколор – это не просто символ, это наша история, наша гордость и наше общее будущее. Он объединяет всех граждан, напоминая о героическом прошлом и тех ценностях, которые мы защищаем сегодня. Особенно трепетно мы в Комитете семей воинов Отечества относимся к этому празднику. За каждым нашим мероприятием стоит личная история и искреннее сердце», – подчеркнула Мария Филонова.

По её словам, сегодня, когда бойцы выполняют свой долг, миссия комитета – воспитывать молодёжь через живое общение и заботу о ближних.

Праздничная программа охватит и взрослых, и детей. Так, активисты ВПК «Беркут» выйдут на улицы с акцией «Российский триколор»: они будут раздавать прохожим флажки России.

«Эта акция традиционно объединяет тысячи жителей в едином порыве», – отметила руководитель комитета.

В детских садах и на семейных площадках пройдут праздничные мероприятия с подарками – флажками и воздушными шарами в цветах триколора. Отдельное внимание уделят детям: для них организуют мастер‑класс по раскрашиванию матрёшек.

«Этот народный сувенир в цветах российского флага станет добрым напоминанием о нашей культуре и единстве», – добавила Мария Филонова.

Также комитет приглашает всех присоединиться к акции «Флаг России в каждый дом».

«Украсьте свои окна триколором, поделитесь фотографиями в соцсетях. Вместе мы покажем, что гордость за Родину живёт в сердце каждого из нас. С Днём Государственного флага, друзья! Слава России!» – призвала Мария Филонова.

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